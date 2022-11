L’Orbetello Family Camping Village partner dell’evento enogastronomico Gustatus

Dopo aver chiuso un’estate di successo, la struttura toscana, firmata Club del Sole, ha supporta anche quest’anno l’iniziativa che ha animato Orbetello dal 28 ottobre al 1° novembre



Orbetello: Nella terra del buon cibo toscano, l’Orbetello Family Camping Village, struttura firmata Club del Sole, dopo aver chiuso un’estate di successo, ha rinnovato il suo supporto all’evento enogastronomico “Gustatus”. La manifestazione, che è tornata in grande stile per l’edizione 2022, ha animato Orbetello per cinque giorni, dal 28 ottobre al 1° novembre con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali e della Maremma. Tra degustazioni, spettacoli, escursioni ed eventi, i partecipanti hanno potuto scoprire la storia e le tradizioni enogastronomiche e culturali della zona.

“Il nostro villaggio di Orbetello ha un forte legame con il territorio, così come tutte le strutture del Gruppo - dichiara Angelo Cartelli, Direttore Generale Club del Sole - Supportare Gustatus è per noi motivo di orgoglio e rappresenta l’attitudine di Club del Sole a valorizzare al meglio gli eventi sul territorio e le peculiarità locali”.

“Avere aziende che credono nel nostro territorio è ciò che ci dà la spinta per continuare in un percorso di riqualificazione dell’evento e del Comune stesso – commenta Maddalena Ottali, Assessore del Comune di Orbetello delega al Turismo, Cultura, Commercio, Pnrr, Sviluppo Economico e Fondi Comunitari. L’evento gastronomico è arrivato in chiusura di un’estate in crescita per l’Orbetello Family Camping Village. Il villaggio, immerso nel Parco Naturalistico della Maremma Toscana, ha registrato, tra lodge, bungalow e luxury caravan Discovery, novità della stagione 2022, oltre 170.000 presenze in linea con il trend positivo registrato dal Gruppo.

In questa cornice sono stati sempre di più i turisti stranieri che hanno scoperto e scelto le vacanze all’aria aperta in Italia, di cui sono state registrate +42% di presenze solo da area DACH, oltre agli arrivi dall’Est Europa, Paesi Bassi e Francia. Per soddisfare le aspettative di questa clientela, la struttura ha potenziato la propria offerta e i propri servizi: dall’installazione dei luxury caravan Discovery, strutture di design completamente immerse dalla natura, alla realizzazione di un sottopasso che collega la vicina spiaggia al Family Camping Village, proiettandolo idealmente sul mare. Per questo investimento è stata preziosa la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

Importanti iniziative sono state attivate anche per gli amici a quattro zampe grazie al progetto Family Dog Friendly, avviato, oltre a Orbetello, nella maggior parte delle strutture Club del Sole nel 2022 e che sarà esteso a tutto il Gruppo nel 2023. Innovazioni di servizio, come area sgambamento con dog trainer e dog sitter, spazio toelettatura, bau beach dedicata con accesso sicuro tramite il nuovo sottopassaggio – e possibilità di balneazione per i cani - ma anche protocolli di accoglienza specifici per la clientela dog, con una Bau Box di benvenuto e divulgazione di contenuti informativi per il benessere del proprio cane in vacanza. Iniziative che hanno contribuito ad incrementare le presenze degli ospiti a quattro zampe del 49 % rispetto al 2021.