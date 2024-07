L'Italia torna in America con la nave scuola Amerigo Vespucci

Porto Santo Stefano: Si, è arrivata al porto di Los Angeles la nave scuola Amerigo Vespucci, la più antica nave militare italiana ed è visitabile a bordo nella sua sosta di sei giorni, porta con sé una fetta importante del patrimonio marittimo italiano. Nel corso del suo lungo viaggio intorno al mondo, la nave scuola è ambasciatrice dell'Italia e del Made in Italy, promuovendo temi come la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente marino, sotto le insegne di UNICEF, UNESCO e International Maritime Organization. Con l'arrivo nel porto di Los Angeles il tour mondiale di nave Amerigo Vespucci è giunto al giro di boa con oltre 23.000 miglia percorse sul totale di 44.000. Nell'anno trascorso, oltre ad aver compiuto l'impresa di aver attraversato Capo Horn, ha ospitato a bordo più di 115.000 visitatori, testimonianza di quanto l’Italia è apprezzata nel mondo. Artemare Club segue l’attività della 93enne nave più bella del mondo e nella sua sede nel Corso Umberto 77 – 79 di Porto Santo Stefano espone fino al suo ritorno in Italia previsto per il marzo del 2025, tutti i giorni dalle 10 alle 13 entrata libera, la collezione di opere d’arte, modelli, libri, oggetti e tshirt del comandante Daniele Busetto che è stato imbarcato sulla nave scuola Amerigo Vespucci per due lunghi anni facendo due crociere, la prima in America nel 1986 per il centenario della Statua della Libertà.