L'Istituto senese apre a Aurelia Antica Medical Center

Grosseto: L'Istituto senese trasferisce la propria sede da via Pola a Aurelia Antica Medical Center, l'ala del centro commerciale dedicata agli ambulatori medici, che arricchisce così la propria offerta di professionisti in varie specializzazioni. L'Istituto senese sarà operativo in via Aurelia Antica 46 da lunedì 3 giugno con orario 7.30 – 13 dal lunedì al sabato, mentre il servizio prelievi sarà attivo dalle ore 7.30 alle ore 10.30. In via Pola 35 resterà comunque a disposizione degli utenti un punto prelievi, aperto dalle 7.30 alle 9.30.



La nuova sede offrirà i servizi di analisi di chimica clinica, ematologia e immunoematologia, microbiologia (batteriologia e virologia), coagulazione, markers tumorali, dosaggi ormonali, test di celiachia, test genetici, test prenatali non invasivi, intolleranze alimentari, allergie alimentari e ambientali, breath test al lattosio, breath test all'urea, citologia, biologia molecolare, rilevamento di sostanze stupefacenti e alcool (tossicologia), spermiogramma, spermiocultura, tamponi antigenici rapidi Sars-Cov-2 e Tamponi molecolari Sars-Cov-2.

Il centro medico potrà contare su un organico di 8 unità, una in più rispetto alla sede precedente, tra cui 3 infermieri, 2 addetti all'accettazione e un biologo-direttore sanitario, Elisabetta Bigagli, una delle tre proprietarie con Silvana Dell'Omodarme (responsabile amministrativa) e Marta Benelli (responsabile di laboratorio).

«La società è nata nel 1958 in via Manin a Grosseto per iniziativa di Pasquale Mariniello – ricordano le attuali proprietarie Marta Benelli, Elisabetta Bigagli e Silvana Dell'Omodarme – e nel 1975 si è trasferita in via Pola 38. Il passaggio di proprietà da Mariniello all'Istituto senese si è concretizzato in più riprese, fino al 2012 con noi tre come socie. L'Istituto è accreditato alla Regione Toscana e la nostra attività si è sempre concretizzata per l'affidabilità, l'accuratezza e la rapidità al servizio delle esigenze degli utenti: da tempo cercavamo una nuova sede, più ampia e funzionale, e abbiamo colto con convinzione l'opportunità di trasferirci qui a Aurelia Antica Medical Center, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici».





«Con l'arrivo dell'Istituto senese nel nostro poliambulatorio – dichiara la responsabile marketing e comunicazione di Aurelia Antica Shopping Center, Martina Guadalti – si completa l'offerta di professionisti nelle specializzazioni più diverse che hanno scelto Aurelia Antica Medical Center come sede dei propri ambulatori. Inoltre si conferma ulteriormente la vocazione ai servizi del nostro centro commerciale, un punto di riferimento per tutta la famiglia».