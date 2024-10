L’Istituto Leopoldo 2 di Lorena incontra “ il bambino del tram”

Grosseto: Il 21 ottobre, presso la Sala Allegri, ha avuto luogo l’incontro tra gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di secondo grado “A. Bugiani” e della V B e C della Scuola primaria Don Milani con Emanuele di Porto ed Isabella Labate.



La prof.ssa Parisi, dopo aver letto l’albo illustrato “Il bambino del tram”, in cui si narra la storia di Emanuele, salvato dai tramvieri di Roma nel 1943, in estate ha contattato l’illustratrice che le ha presentato Paolo Cesari, addetto stampa della Casa editrice Orecchio Acerbo. Da questi incontri telefonici è nato il progetto di portare a Follonica Emanuele, nell’ambito delle attività inerenti la Memoria, inserite da sempre nel curricolo dell’I.C. Leopoldo II di Lorena.

Tale iniziativa è stata estesa a tutte le classi terze, in cui le docenti di lettere hanno letto l’albo e svolto attività interdisciplinari di preparazione all’incontro. Le classi quinte avevano letto l’opera l’anno scorso con la loro insegnante Laura Bralia.

Lunedì quindi i ragazzi hanno atteso, con i loro docenti e l’Assessora alla cultura Stefania Turini, Emanuele ed Isabella nella Sala Allegri, dove hanno ascoltato, dalla voce viva e vibrante del protagonista, una storia che ha dell’incredibile. Hanno poi fatto domande ai due ospiti, mostrando un interesse maturo verso un periodo particolarmente doloroso per la storia italiana.

Ascoltare la memoria storica da chi l’ha vissuta è stato importantissimo e i ragazzi hanno capito di dover essere a loro volta testimoni, seppur indiretti, per non dimenticare.

Prima di lasciarlo ripartire per Roma, i ragazzi hanno omaggiato Emanuele con un loro prodotto, creato in classe, per ringraziarlo di quanto fatto per loro.

L’I.C. Leopoldo II di Lorena ringrazia Emanuele, Isabella, Paolo, che per motivi di salute non è potuto essere presente, e l’ Amministrazione Comunale, nella persona dell’Assessora Turini, che ha offerto la sala Allegri per l’incontro.