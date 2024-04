L'Istituto Comprensivo Umberto I di Pitigliano celebra la settimana di Erasmus+

Pitigliano: L'Istituto Comprensivo Umberto I di Pitigliano è lieto di ospitare questa settimana il progetto internazionale "Connect but Don't Be Addicted", finanziato dal programma europeo Erasmus+. La scuola accoglie con entusiasmo dodici docenti provenienti da Turchia e Polonia, in un evento che promuove l'uso consapevole delle tecnologie digitali nell'educazione.

Durante la settimana, i partecipanti saranno coinvolti in diverse attività didattiche che si svolgeranno in vari livelli educativi dell'istituto. Attraverso workshop interattivi, osservazioni in classe e discussioni, il progetto mira a fornire una piattaforma di apprendimento e scambio culturale preziosa sia per gli ospiti che per i nostri studenti. Le attività includeranno sessioni pratiche su come integrare efficacemente le tecnologie nella didattica quotidiana senza indurre dipendenza. Inoltre, il programma prevede escursioni culturali nelle aree storiche di Pitigliano e momenti di interazione sociale e culturale, come le degustazioni di prodotti tipici del territorio.

“Desideriamo esprimere un particolare ringraziamento all'Amministrazione Comunale di Pitigliano – afferma Anna Rosa Conti, dirigente scolastica - per la collaborazione e il supporto offerti, che hanno reso possibile una più ricca ed articolata organizzazione delle attività proposte. Questo progetto non solo arricchisce il percorso formativo degli studenti partecipanti, ma rafforza anche i legami internazionali e promuove la comprensione interculturale tra i giovani”.

“Per il Comune di Pitigliano è importante sostenere la scuola in tutti quei progetti che consentono di ampliare le opportunità educative dei nostri giovani - ha affermato il sindaco – ed in particolare i progetti Erasmus che aiutano a costruire un’Europa più unita e a formare cittadini europei consapevoli.”