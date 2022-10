L'hockey giovanile ai nastri di partenza

Follonica: Dopo gli anticipi della scorsa settimana, da Venerdì prossimo inizieranno ufficialmente i campionati giovanili di hockey su pista per la zona 4 della Fisr Toscana e Liguria. Ai nastri di partenza le categorie under 11,13,15,17 e 19 per un totale di 35 squadre.

"Dopo la pandemia che ha messo a dura prova le società, l'hockey tosco ligure parte più forte di prima con numeri rimasti sostanzialmente invariati rispetto alla fase pre-pandemica. Si preannunciano campionati equilibrati e perciò ad alta carica agonistica, ma siamo certi che tutto avverrà all'insegna della massima correttezza. Le novità arrivano dal fronte dei regolamenti : il settore tecnico della Fisr ha scelto di superare la divisione delle competizioni tra Campionato e Coppa Italia; solo campionati zonali di categoria al termine dei quali le migliori 10 squadre italiane si contenderanno in un concentramento settimanale il titolo italiano. Ma non finisce qui poiché all'interno della stessa rassegna nazionale prevista per fine maggio inizio giugno 2023 le squadre arrivate dalla sesta alla decima si confronteranno nuovamente tra di loro per l'aggiudicazione del Trofeo Fisr. La Coppa Italia lascia il testimone al Trofeo Fisr nell'intento di aumentare il valore del Campionato Italiano. Per quanto riguarda, invece, i primi passi e il mini hockey sono aperti i corsi di avviamento al pattinaggio ed i numeri dei piccoli già iscritti alla federazione in via di definizione denotano una buona vitalità del movimento. Ultimi, ma non per importanza, i "grandi" dell'under 19 considerato che sono già diverse le partite rinviate per gli impegni in Nazionale dei nostri ragazzi Mattia Taiti (Hockey Forte dei Marmi), Thomas Mechini e Michele Pesavento (Pumas Viareggio) convocati agli World Skate Games che si terranno in Argentina a San Juan dal 30 Ottobre al 5 Novembre. Da parte del Comitato Regionale un forte in bocca al lupo", conclude Alberto Aloisi, Comitato Regionale Toscana - settore hockey.

foto di repertorio