L'Hobbystore riceve alla pista Mario Parri la corazzata Giovinazzo

Grosseto: Incontro di cartello sabato alle 18 (arbitro Alessandro D’Edoardo) alla pista Mario Parri di via Mercurio, nella sesta giornata del campionato di serie A2. L’Hobbystore Circolo Pattinatori Grosseto riceve la visita dell’Indeco Giovinazzo, una delle grandi favorite per il salto nella massima serie; una corazzata costruita per rinverdire i fasti del passato.

I ragazzi di Pino Marzella sono secondi in classifica, con dieci punti, anche se devono recuperare un incontro con l’Acea Follonica, rimandato al prossimo 5 marzo. Nelle prossime settimane hanno però messo a tacere la Blue Factor Castiglione (pur priva di Federico Buralli) e questo la dice lunga sul valore dei pugliesi. Per il quintetto di Carlo Gucci, reduce dalla sconfitta di misura sulla pista del Gamma Sarzana, si tratta di un incontro particolarmente impegnativo. Alessandro Saitta e compagni cercheranno di difendere al meglio la porta difesa dal Tommaso Bruni, che si sta confermando uno dei migliori portieri della categoria, per poi agire in contropiede. I biancorossi stanno lavorando per trovare continuità nella loro manovra e per evitare le pause che sono state fatali sia contro il Forte dei Marmi che nello scorso impegno con il Sarzana.

I convocati: Bruni, Spinetti; Saitta, Salvadori, Borracelli, Gucci, Nerozzi, Alfieri, Battaglia, Bianchi.