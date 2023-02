L'Hobbystore Grosseto s'arrende sulla pista di Sarzana

Grosseto: L’Hobbystore Circolo Pattinatori tiene testa fino alla fine al Gamma Sarzana nella quinta giornata di serie A2, ma è costretta ad arrendersi (8-6) per un black-out tra l’8’ e il 9’ della ripresa che a permesso ai liguri di prendere tre lunghezze di vantaggio e di chiudere l’incontro. I ragazzi di Carlo Gucci, penalizzati nella prima frazione hanno giocato alla pari, andando al riposo sotto 4-3, dopo aver risposto con Lorenzo Alfieri, che ha deviato un tiro da lontano di Carlo Gucci, ed essersi riavvicinata alla formazione di casa, fuggita sul 3-1 (con un bel contropiede di Pistelli) e sul 4-2, rispettivamente con Salvadori, al termine di un’azione personale, e con Nerozzi, servito da Battaglia, dopo che lo stesso Battaglia s’è fatto fermare una punizione di prima dal portiere Venè. Negli ultimi minuti della prima frazione l’Hobbystore è andata anche vicina al 4-4 per ben due volte.



Nella ripresa, dopo otto minuti e mezzo all’insegna dell’equilibrio, con continui ribaltamenti di fronte, i liguri Ungari e Tognacca, nel giro di trentuno secondi, hanno firmato un break che ha permesso ai locali di allungare fino al 6-3. Tognacca, al 15’, ha segnato anche il 7-3. Battaglia e Nerozzi (autore di una tripletta) hanno cercato di riaprire la partita, ma in qualche maniera il Sarzana è riuscito a portare a casa la seconda vittoria, dopo quella di Follonica. Cinque le espulsioni temporanee per i maremmani, costretti a subire tiri diretti o a giocare con l’uomo in meno.

Gamma Sarzana-Hobbystore Grosseto 8-6

GAMMA SARZANA: Venè, Andreoni; Rispogliati, Ungari, Pistelli, Angeletti, Baldocchi, Lavagetti, Tognacca, Del Gatto. Allenatore Maurizio Corona.

HOBBYSTORE: Bruni, Spinetti; Saitta, Salvadori, Borracelli, Gucci, Nerozzi, Alfieri, Battaglia, Bianchi. Allenatore Marco Ciupi.

ARBITRO: Marco Giombetti di Modena

RETI: nel p.t. 1’08 Angeletti, 2’13 Alfieri, 13’14 Baldocchi, 15’26 Pistelli, 15’54 Salvadori, 16’32 Pistelli, 21’54 Nerozzi; nel s.t. 8’40 Ungari, 9’11 Tognacca, 14’49 Tognacca, 17’09 Battaglia, 19’15 Nerozzi, 21’20 Pistelli, 24’10 Nerozzi.

NOTE: espulsione temporanea Rispogliati, Del Gatto, Gucci (2), Alfieri (2), Battaglia.