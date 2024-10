Politica L’Europa declassa il lupo, Gabbrielli e Pastorelli : «Svolta storica per i nostri allevatori» 3 ottobre 2024

Grosseto: Il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso per il declassamento della specie canis lupus che da “rigorosamente protetta” passa a “protetta”. «Si tratta di una svolta storica – precisa il consigliere provinciale Amedeo Gabbrielli e Mirella Pastorelli presidente del Comitato Pastori d'Italia. – Grande merito va al nostro europarlamentare di Forza Italia PPE Flavio Tosi che tanto si è prodigato - per il nostro territorio e per i nostri allevatori che avranno una tutela maggiore rispetto al passato, grazie a un effettivo contrasto del lupo». L’azione, portata avanti dagli europarlamentari di Forza Italia ha dunque raggiunto il suo scopo e i passaggi per le manovre di contenimento diventeranno attive. «Il concetto è molto semplice – aggiungono Gabbrielli e Pastorelli– perché con il declassamento a specie “protetta” ci saranno più margini d’intervento sulle azioni di contrasto e contenimento degli esemplari». In questi giorni la Comunità Europea ha inoltrato la decisione alla Convenzione di Berna che si riunirà la prima settimana di dicembre.

Di conseguenza dal 2025 si potrebbe cominciare a mettere mano all'ordinamento europeo e alla direttiva Habitat con il declassamento del lupo. «Il voto europeo sarà significativo anche per il nostro territorio – conferma il consigliere provinciale di Forza Italia – perché condizionerà, prima le politiche della regione e poi di conseguenza quelle della provincia, cosi da assicurare maggiore tutela ai nostri allevatori»



