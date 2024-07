L’estate del Comune di Manciano è ricca di eventi

A luglio e agosto tanti appuntamenti nel capoluogo e nelle frazioni, tra musica, libri, teatro, enogastronomia e molto altro ancora



Manciano: Il Comune di Manciano festeggia l’estate con due mesi di eventi da non perdere. A luglio e agosto su tutto il territorio comunale tanti appuntamenti differenti, letteratura, musica e cinema, teatro e le tradizionali feste e sagre di paese. Ci saranno occasioni per stare insieme e per scoprire le bellezze del territorio mancianese.

Da martedì 16 a giovedì 18 luglio dalle 16.30 alle 19.30 al Polo Aldi tre incontri dedicati alla pittura ad olio, l’ingresso è gratuito ma occorre la prenotazione allo 0564 601280 o info@poloaldi.it.

Torna lo Street Music Festival da venerdì 19 a domenica 21 luglio con Danilo Sacco, Paola Turci e Gino Castaldo e Inti-Illimani & Giulio Wilson: l’ingresso costa 15 euro e gli spettacoli iniziano alle 21.30 (per informazioni 339 5208601 – 339 3074206).

Sabato 20 luglio c’è la “Cena in discesa” a Marsiliana, in via Heba, alle 21.00, l’evento, organizzato dalla Pro Loco Marsiliana, è su prenotazione (328 6914295 – 346 3206610).

Sempre sabato 20 luglio, Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse gestito da Fondazione Grosseto Cultura, sarà alle 18 alla Biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano per parlare di “manifesti d’arte” e della mostra “Stile Cappiello” che resterà in esposizione in Clarisse (Grosseto) fino all’8 settembre. L’evento è gratuito.

Sabato 20 luglio, alle 18, al Polo Aldi c’è la rassegna Simbiosi: l’ingresso è gratuito ma occorre la prenotazione allo 0564 601280 o info@poloaldi.it.

Lunedì 22 luglio alle 21.00 la rassegna “Le voci della storia” a San Martino sul Fiora in piazza della Chiesa presenta “La notte della luna… e delle stelle”, una conferenza con reading teatrale a cura di Massimo Cardosa, Francesca Lotti e Teatro Studio Grosseto. La partecipazione è gratuita.

Venerdì 26 luglio a Montemerano in piazza Italia dalle 19 c’è la prima serata della rassegna “Festival d’estate”. L’evento è dedicato alla birra e l’ingresso è gratuito.

Venerdì 26 e sabato 27 luglio si festeggia Sant’Anna a San Martino sul Fiora con la Pro Loco cittadina, l’appuntamento è in piazza della Chiesa alle 20.

Sabato 27 luglio il comitato Bottai organizza un evento con musica al Parco pubblico di via Mazzini dalle ore 20.

Sabato 27 luglio dalle 18, alla Biblioteca comunale di storia dell’arte, l’Accademia del libro di Montemerano propone un dialogo su “Gli scavi di Rofalco” con l’archeologo Orlando Cerasuolo, l’ingresso è gratuito.

Domenica 28 luglio con Massimo Cardosa è in programma una visita guidata nel sito archeologico di Rofalco (l’evento è in fase organizzazione).

Sempre domenica 28 luglio alle 21.30 in piazza Garibaldi a Poggio Capanne, l’associazione culturale Polis 2001 presenta lo spettacolo teatrale a ingresso libero “Teodora di Bisanzio, il Pavone Azzurro, Artemisia Gentileschi, L’Angelo di Passione”, i testi sono di Maria Modesti, le attrici sono Chiara Pautasso (Teodora), Ilaria Pianese (Comité - Susanna), Aurora Niccolini (Artemisia), l’ideazione e la regia sono di Francesco Tarsi.

Da lunedì 29 luglio a domenica 18 agosto è in programma “I tigrotti di Maremma”: un laboratorio per i bambini a Montemerano che si terrà dalle 10 alle 18.

Venerdì 2 agosto l’evento proposto dal comitato Bottai (in fase di definizione) e da giovedì 1 a domenica 4 agosto torna l’appuntamento con il Saturnia film festival. Sabato 3 agosto con Simona Rafanelli si parla dell’arte contemporanea nei musei archeologici con l’iniziativa dell’Accademia del libro: l’appuntamento, gratuito, è dalle 18.00 alla Biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano.

Da venerdì 2 a domenica 4 agosto a San Martino c’è la “Stortellatata”, mentre da sabato 3 a sabato 10 agosto a Manciano c’è la sagra dello sport e da domenica 4 a domenica 18 a Marsiliana, torna la sagra dei pici e dello zafferano.

Da martedì 6 a venerdì 9 agosto si conferma l’appuntamento con il Festival a veglia, Teatro del baratto. A Manciano sono previsti una serie di eventi: alle 8 con una camminata allo stadio del capoluogo e alle 9 la lezione di Thai Chi mentre alle 21 andranno in scena gli spettacoli teatrali. Venerdì 9 agosto il secondo appuntamento a Montemerano con il “Festival d’estate” in piazza Canzanelli dalle 19 alle 24. A Manciano al parco Mazzini, da lunedì 12 a mercoledì 21 agosto, c’è la sagra dell’Avis. Sabato 10 agosto a Saturnia c’è la Notte rosa, mentre da lunedì 12 a mercoledì 14 va in scena la Festa d’agosto con la Filarmonica Mascagni a Poggio Murella.

Domenica 11 agosto a Montauto c’è l’evento dedicato al cielo più buio d’Italia, promosso dall’Amministrazione comunale “Numera Stellas”: una notte con gli astrofili per osservare le stelle nel punto migliore del nostro Paese. L’evento è su prenotazione, il costo è 35 euro e sarà possibile raggiungere la zona con le navette che partiranno da Manciano.

Giovedì 15 agosto la Pro Loco di Saturnia presenta “Ferragosto a Saturnia” e da venerdì 16 a martedì 20 agosto a San Martino sul Fiora è in programma la Festa della birra.

Sabato 24, lunedì 26, martedì 27, giovedì 29, venerdì 30, sabato 31 agosto e e domenica 1 settembre, torna il Saturnia Festival con i concerti nelle piazze in programma ogni sera.

Domenica 23 agosto la terza serata del “Festival d’estate” a Montemerano in piazza del Castello dalle 19 alle 24.

Da giovedì 22 a domenica 25 agosto a Manciano c’è il tradizionale Palio delle botti e domenica 25 agosto nel pomeriggio a Poggio Murella, la sfilata delle bande.

Venerdì 30 e sabato 31 agosto la festa dei Poderi di Montemerano e sabato 31 agosto la Festa di paese a San Martino sul Fiora.