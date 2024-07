Giovedì 25 luglio, durante la notte bianca, appuntamento con uno stand in Piazza Duomo

Grosseto: L’Ecotour del progetto “Ricomincio da tRe” fa tappa a Grosseto, nel corso della notte Bianca del centro storico: appuntamento in piazza Duomo giovedì 25 luglio dalle ore 20 a mezzanotte.

IL PROGETTO – Il progetto, promosso da 10 associazioni dei consumatori – tra cui Confconsumatori – con il contributo del ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dai fondi Antitrust, attraversa tutta Italia e ha come scopo la sensibilizzazione rispetto ai temi dell’economia circolare. A coordinare la tappa di Grosseto è Confconsumatori, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale grossetana, da sempre sensibile alle tematiche ambientali.

LO STAND – Per l’occasione, i grossetani e i turisti potranno recarsi allo stand di Confconsumatori, in piazza Duomo, per ricevere informazioni e utili materiali realizzati nell’ambito di “Ricomincio da tRe”, attraverso i quali potranno migliorare le proprie competenze in materia di sostenibilità, recupero, riciclo e riuso.

«Ancora una volta – afferma Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori – accogliamo con piacere la scelta del Consiglio direttivo di Confconsumatori, che ha voluto coinvolgere la sede locale nell’ambito di progetti di rilevanza nazionale. Siamo felici di poter portare anche a Grosseto una tappa del progetto Ricomincio da tRe, per sensibilizzare la cittadinanza sulla cultura del riciclo e riuso, e ringraziamo anche l’Amministrazione Comunale per il patrocinio».

PER I PARTECIPANTI – A tutti coloro che si recheranno allo stand di Confconsumatori in piazza Duomo saranno consegnate mini-guide informative e alle prime 30 persone che depositeranno bottigliette di plastica con il tappo da riciclare in un box dedicato verrà dato in omaggio un filtro “pury” per rendere più gradevole l’acqua del rubinetto. L’evento, infatti, vedrà anche la partecipazione dell’associazione Liberi dalla plastica Aps che consegnerà materialiinformativi su come evitare l’utilizzo della plastica con poche semplici scelte quotidiane, con il risultato, per le famiglie, di risparmiare e di preservare l’ambiente.

RICOMINCIO DA TRE – Il progetto “Ricomincio da tRe” è portato avanti da Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Codacons, Codici, Confconsumatori, Centro tutela consumatori Utenti (Ctcu), Movimento consumatori e Movimento difesa del cittadino.