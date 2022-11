Sport L'Atlante in piena forma, 8-2 contro la Mattagnanese 6 novembre 2022

Redazione Grosseto: Partita a senso unico per l'Atlante Grosseto che al Palabomboniera porta a casa la quarta vittoria stagionale, battendo 8-2 la Mattagnanese.

Subito in rete Mateo al 2' e Nil al 12' portano la squadra maremmana sul 2-1. Al 20' Garcia recupera segnando il 2-1, con una delle poche azioni positive da parte degli avversari. Nel secondo tempo non c'è storia, troppe le palle gol fallite davanti al portiere, troppi errori che hanno letteralmente travolto la Mattagnanese. Subito in rete Mateo al 3', seguito da Rodrigo al 5', Liburdi al 7', Nil al 11', nuovamente Mateo al 15'. Al 19' Secchioni segna il 7-2 per gli avversari, ma al 20' Galeota chiude la partita con il risultato finale di 8-2. Bellissima partita, con gli elegi a fine gara da parte del tecnico avversario che ha definito l'Atlante Grosseto migliore squadra vista fino ad ora, dopo sei partite giocate.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Galeota, Pierro, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Gamberi, Rodrigo, Liburdi. All. Izzo. MATTAGNANESE: Becchi, Michelacci, Garcia, Naldi, Ianni, Nardi, Secchioni, Mangione, Mucca, Francini, Pelagatti, Gherardi. All. Pallerà. ARBITRI: Colombo e Galatà di Perugia; cronometrista Marconi di Piombino. RETI: 2′ Mateo,12′ Nil, 20′ Garcia. 3′ st Mateo, 5′ st Rodrigo, 7′ st Liburdi, 11′ st Nil, 15′ st Mateo, 19′ st Secchioni, 20′ st Galeota. NOTE: ammoniti Rodrigo, Nardi, Pierro





