L'Atlante Grosseto scende in campo sabato contro il Balca Poggese

Dopo la sconfitta di Bologna per l’Atlante Grosseto restano da giocare cinque finali per cercare la promozione in serie “a2”. La prima è sabato prossimo con il Balca Poggese. L’under 19 invece domenica riceve la visita del Prato per cercare di vincere il campionato.

Grosseto: Il cammino nel campionato Nazionale di calcio a 5 di Serie “B”, dell’Atlante Grosseto, dopo le ultime sconfitte si è complicato non poco, in ottica promozione in Serie “A2”, ora al termine della stagione mancano cinque partite e il team guidato da Alessandro Izzo adesso è padrone del proprio destino e se vuole raggiungere l’ambizioso traguardo deve vincerle tutte, ad iniziare da sabato prossimo quando al Palabombonera arriverà la formazione bolognese del Balca Poggese, che inizierà alle 16,30, per avere la certezza matematica di salire al piano superiore. I grossetani hanno a disposizione tre gare interne e due trasferte sulla carta abbordabili.

Ma per parlare di questa gara andiamo, come tutte le settimane, al termine degli allenamenti del giovedì sera per intervistare mister Alessandro Izzo.

- Ciao Alessandro, iniziamo a parlare della sconfitta di sabato scorso a Bologna oppure parliamo della gara di sabato prossimo con il Balca Poggese che è la prima delle cinque finali che attende la tua squadra? «Iniziamo a parlare della gara di sabato dato che quella contro il Balca Poggese è la partita più importante della stagione, sabato pretendo un grande, grandissimo Atlante, la poca fame e la passività hanno oscurato alcune cose buone fatte a Bologna e penso che nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni dei locali e nei primi dieci minuti della ripresa la prestazione è stata discreta, ma non può bastare e giustamente ha vinto il Bologna che si è dimostrato un gruppo coeso e con un buonissimo roster che ha tanta fame e voglia di raggiungere la promozione. È molto difficile sapere se le ultime due sconfitte sono arrivate per meriti altrui oppure per demeriti nostri, il Balca sabato rappresenta per noi la partita della stagione e non possiamo sbagliare, voglio assolutamente i tre punti e una prestazione importantissima. Loro sono una buona squadra, hanno fatto un mercato importante, ma sinceramente non mi interessa e vogliamo vincerle tutte, per noi sabato inizia un nuovo campionato fatto di cinque gare da giocare alla morte e se le vinciamo tutte saremo promossi».

Questi i convocati dal tecnico biancorosso, per la gara interna contro il Balca Poggese che si giocherà al Palabombonera con inizio alle 16:30, che si dovranno trovare alle 13 per il pranzo al “Lavatoi Cockatil Bistrot” in Piazza Esperanto a Grosseto: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Kacper, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Cardone. Assenza pesante quella del pivot Liburdi appiedato dal giudice sportivo.

Queste le designazioni arbitrali: 1’ arbitro Simone Martini, sezione Aia di Empoli; 2’ arbitro Davide Delgadillo, sezione Aia di Pontedera; cronometrista Riccardo Muto, sezione Aia di Grosseto.

Come tutte le partite interne di questo campionato, Grosseto Sport Gs Tv, trasmetterà in diretta la suddetta gara con inizio alle 16,25, con le telecamere guidate da Mario Fontani, la regia interna al Palabombonera di Massimo Fontani, la regia dallo studio centrale del direttore Fabio Lombardi, mentre la telecronaca sarà a cura di Franco Ciardi.

UNDER 19

Per quanto riguarda la formazione dell’Atlante Grosseto Under 19 Nazionale, sempre allenata da Alessandro Izzo, che milita nel girone “H”, quando mancano tre gare al termine del campionato con i grossetani al comando della graduatoria con 40 punti con sei di vantaggio sul Fucecchio e ai ragazzi del presidente Iacopo Tonelli sono sufficienti tre punti per aggiudicarsi la vittoria del torneo. La prima occasione è domenica mattina quando al Palabombonera alle 11 arriverà il team pratese del Lenzi Automobili.

«Nonostante alcuni infortuni abbastanza importanti che abbiamo subito – dice l’allenatore biancorosso Alessandro Izzo -, abbiamo disputato una grande stagione, ed ora abbiamo tre match-point per diventare i campioni del nostro girone, ma vogliamo chiudere la pratica già domenica prossima contro il Prato. Siamo consapevoli di avere assenze pesantissime ma questo gruppo ha dimostrato di avere grandi valori morali, oltre che tecnici, noi vogliamo fare la storia dell’Atlante Grosseto che per la prima volta potrebbe laurearsi campione con la sua Under 19 e noi vogliamo assolutamente scrivere il nostro nome in una delle pagine più importanti di questa Società».

Questi i convocati da Alessandro Izzo per la suddetta gara, che ricordiamo si gioca domenica alle 11 al Palabombonera: Luca Guarducci, Agnelli, Kacper, Serghej, Galeota, Filippo Guarducci, Cardone, Cipollini, Pittaro, Poggiaroni, Jesus. Assenti per infortuni abbastanza seri, lo spagnolo Didac e il piombinese Tommaso Lessi.