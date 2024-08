Attualità L’associazione Carnevale Follonichese affida l’incarico di delegato – ecco come candidarsi 5 agosto 2024

Follonica: L’Associazione Carnevale follonichese ha avviato una ricerca per affidare l’incarico di delegato dell’associazione. Il delegato avrà la rappresentanza nei confronti di terzi e sarà responsabile dello svolgimento della manifestazione – scadenza candidature 14 agosto 2024

L’Associazione Carnevale follonichese, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, ha deliberato di avviare una ricerca per affidare l’incarico di delegato dell’associazione. Il delegato avrà la rappresentanza nei confronti di terzi, sarà responsabile dello svolgimento della manifestazione e non sarà responsabile delle lavorazioni all’interno dei capannoni. L’incarico ha scadenza annuale al 30 giugno e può essere rinnovato senza limitazioni. E’ svolto a titolo di volontariato e pertanto senza alcun compenso. Il delegato nello svolgere il proprio operato si avvale di un vice delegato, di un segretario e di un cassiere, quest’ultimo scelto all’interno dell’associazione tra uno dei consiglieri. Al delegato viene richiesto di organizzare la manifestazione carnevalesca invernale ed estiva, tenere rapporti con i fornitori, con i sostenitori e con le associazioni; l’associazione mette a disposizione un commercialista per la gestione contabile, assicurazioni di responsabilità civile a copertura dei rischi della responsabilità civile delle sfilate. La manifestazione di interesse a diventare delegato dell’Associazione carnevale dovrà essere inviata alla mail carnevaledifollonica@gmail.com entro il 14/08/2024 alle ore 12:00 e dovrà contenere obbligatoriamente i dati personali del candidato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), numero di cellulare a cui si vuole essere contattati, e-mail di contatto, curriculum vitae, eventuali esperienze nel settore (massimo 10 righe). L’associazione valuterà tutte le manifestazioni pervenute, convocando i candidati che soddisfano le caratteristiche richieste per un breve colloquio nei giorni successivi alla scadenza della domanda riservandosi il diritto insindacabile di scelta, che può anche esprimersi con la mancata convocazione di alcuni candidati. Ai sensi dello statuto, tutti i candidati dichiarati idonei saranno sottoposti alla scelta dei consiglieri. A seguito della votazione, verrà comunicato il candidato che risulterà aver ricevuto il maggiore numero di voti. Seguici



