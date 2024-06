L'Aperitivo parla Inglese con Luca Ceccarelli

Grosseto: Il consumo del vino. L'Italia beve più vino e gli italiani ne bevono meno. Cosa ci dicono i numeri.



Luca Ceccarelli, giornalista, è fondatore e direttore della testata "PuntoZip - La cultura in un piccolo spazio", che comprende una rivista online e una WebTV. E' inoltre direttore responsabile di "Wine's - Stories and More", rivista nazionale della Scuola Europea Sommelier. Parlerà del consumo di vino nell'appuntamento di martedì 18 giugno al Loft di Via Mazzini ne "L’Aperitivo parla Inglese", per scambiare qualche parola, anche in inglese, con gli ospiti.