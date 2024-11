L’aperitivo letterario presenta “La Gentile” di Roberta Lepri

Il quarto appuntamento con la rassegna “Aperitivi letterari” è in programma giovedì 21 novembre alle 18.30 al Polo Culturale Le Clarisse: l’ospite dell’evento è l’autrice Roberta Lepri con il suo romanzo “La gentile”, edito da Voland. A presentare l’evento sarà Francesco Serino.

Grosseto: Nell’occasione, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione di vini dell’azienda Le Pupille: il biglietto d’ingresso costa 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti e la mostra "Max Mandel. Sguardi di luce". Per info e prenotazioni scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Roberta Lepri, originaria della cittadina umbra di Città di Castello, vive e lavora a Grosseto. È autrice, dal 2003, di dieci romanzi e una raccolta di racconti, con la casa editrice Voland ha pubblicato “Hai presente Liam Neeson?” e “Dna chef” vincitore del premio letterario Chianti 2024. Il romanzo storico, protagonista dell’evento in Clarisse, è la sua opera più recente. “La gentile” racconta dall'incontro tra la baronessa americana Alice Hallgarten e Ester, una bambina discendente da ebrei convertiti. Con il sostegno del facoltoso marito, Alice dà vita a una scuola per i figli dei contadini a cui anche Ester vuole partecipare per coltivare il suo sogno di diventare maestra, anche se ostacolata dalle ideologie della famiglia. Quando la salute della baronessa si aggrava la bambina è abbandonata al suo destino. Un romanzo storico appassionante che si interroga sui limiti dell’amore e sulla forza vitale dell’odio.