L’aperitivo letterario con “L’amore infranto” di Mauro Mazzolai

Grosseto: Giovedì 5 dicembre alle 18.30 al Polo le clarisse continua la rassegna Aperitivi letterari organizzata con l’associazione “Letteratura e dintorni”: l’ospite dell’evento è lo scrittore mancianese Mauro Mazzolai con il suo libro “L’amore infranto”. Nell’occasione, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione dei vini dell’azienda Le Pupille. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per info e prenotazioni 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com

Mauro Mazzolai è un medico di origini mancianesi con la passione per la scrittura, con un’attenzione particolare per le fragilità delle relazioni affettive. Ecco la sinossi del suo libro: “L’amore infranto” racconta il continuo della vita di Marco, già protagonista del precedente libro di Mazzolai, “68 e dintorni”, presentato lo scorso anno sempre in occasione del ciclo degli Aperitivi letterari. Questa volta il giovane è intento ad affrontare la vita da universitario scontrandosi con dolori e sofferenze che lo metteranno a dura prova. Sempre accompagnato dall’amore e dalla forza di volontà che suo nonno, quando era piccolo, ha contribuito a rafforzare, continua a lottare per realizzare i suoi sogni.