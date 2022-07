"L'anno capovolto". Presentazione del libro di Simone Innocenti

Venerdì 8 luglio, ore 18:30, presso il Mulino Hub in via del Molino a Vento, salita del Cinghialino, sarà presentato il libro L'ANNO CAPOVOLTO di Simone Innocenti (Blu Atlantide).



Grosseto: Sarà presentato venerdì 8 luglio presso il Mulino Hub a Grosseto il libro di Simone Innocenti "L'anno capovolto". Interverranno Simone Caltabellota e Francesco Pedicini (editore e direttore commerciale di Atlantide) e Roberta Lepri che dialogherà con lo scrittore.

In una sfarzosa villa sul mare toscano, accolti dal ricco Giulio e dalla sua affascinante moglie Francesca, sfilano uno a uno gli amici di una vita per celebrare insieme l’ultima notte dell’anno. Tra gli altri, un notaio e una modella, un maestro di tennis e un’assicuratrice, un poliziotto e un gioielliere, un rappresentante di lampadine e la proprietaria dello stabilimento balneare in cui tutti loro si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi fin da quando erano adolescenti.

Negli anni che sono passati da allora sono nate storie di affetto e di amore, di invidia, di soldi, di desiderio e di segreti nascosti, che improvvisamente adesso, in questa occasione di festa nella quale ognuno è ciò che dice di essere e mai chi realmente è, stanno per rivelarsi.

E mentre le ore che mancano all’inizio del nuovo anno vengono scandite dai granelli di sabbia della clessidra della bellissima casa di Giulio e Francesca, tutti i personaggi – raccontati in modo magistrale con una lingua allo stesso tempo aspra e sporca e reminiscente di echi della grande narrativa di Delfini, Pea e Coccioli – si muovono attratti inesorabilmente verso un punto di arrivo in cui realtà e finzione finalmente non saranno più due facce della stessa medaglia.





Narratore di razza, Simone Innocenti è nato a Montelupo Fiorentino nel 1974, ha scritto Vani d’ombra (Voland) e la guida letteraria Firenze Mare (Perrone), dopo aver esordito con Puntazza (Erudita). Suoi racconti sono apparsi in varie antologie e sulla «Gazzetta di Parma». Attualmente lavora al «Corriere Fiorentino»,dorso regionale del «Corriere della Sera», e collabora con «La Lettura».