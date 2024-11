Jonathan Pisano della Fight Gym Grosseto è re della Toscana

Grosseto: A prato, negli ultimi due fine settimana, si sono svolti i campionati regionali assoluti di pugilato dove il portacolori della Fight Gym Grosseto Jonathan Pisano si è aggiudicato il titolo di campione regionale nella categoria dei kg. 92 staccando coì il pass per la fase nazionale prevista ad inizio dicembre a Seregno. L’allievo di Raffaele D’Amico dopo aver vinto per squalifica alla terza ripresa sul fiorentino Lorenzo Barbini si è aggiudicato ai punti la finale contro il pistoiese Nicolò Gangale in un match completamento dominato con i suoi veloci montanti al corpo e al viso che hanno determinato anche un conteggio dell’avversario nel corso della prima ripresa. Un angolo di eccellenza composto dal titolare della palestra Raffaele D’Amico e dall’insegnante cubano Epifanio Valdivieso ha condotto magistralmente l’atleta verso la vittoria con la presenza a bordo ring del presidente Amedeo Raffi a sostenere la prestazione del proprio ragazzo. Altre grosse soddisfazioni sono arrivate dagli atleti della Fight Gym Grosseto nello stesso fine settimana che vedeva impegnata la palestra su vari ring a iniziare da Bolzano dove curati dall’insegnate Emanuela Pantani gareggiavano due giovani eccellenze come il quindicenne Leonardo Paladini che otteneva un ottimo pareggio nel confronto con la stellina locale Mohanad El Bouhati e il diciassettenne, neo campione toscano yuth nella categoria dei kg. 57, Francesco Liberti che seppur sconfitto usciva a testa alta dalla prova contro Arseni Terekhov. Rivincita imminente nei prossimi giorni a Loreto dove si svolgeranno i campionati italiani youth ed i due campioni regionali si sfideranno in apertura della competizione.

Altre grandi soddisfazioni per la Fight Gym Grosseto sono arrivate questo fine settimana dalla boxe amatoriale con la conquista a Roma della “Cintura d’Italia Gym Boxe” da parte dell’atleta Massimiliano Pinto assistito dal tecnico Carmine Perna e del pareggio ottenuto a Civitavecchia da Marco Caramelli.