Iva per il terzo settore: tutto cambia. le indicazioni di Confesercenti

Grosseto: Entrerà in vigore con l'inizio del nuovo anno la nuova normativa riguardante il regime Iva per gli enti del terzo settore. Cambierà il volto dell’attività degli enti associativi (entri scritti al Runts e non, enti sportivi, associazioni culturali...).

Tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti associativi nei confronti dei loro associati (prestazioni strettamente connesse alle finalità istituzionali) dietro il pagamento di un contributo, ad oggi erano considerate escluse dall’ambito dell’iva, con le modifiche introdotte dal decreto legge 146/2021, queste operazioni saranno invece considerate all'interno dell’ambito Iva in regime di esenzione.

Questo cambiamento comporterà la necessità di aprire la partita iva per tutte le associazioni che fino ad oggi possedevano solo il codice fiscale, emettere fatture elettroniche o scontrini elettronici, nuovi adempimenti contabili/fiscali.

«Confesercenti Grosseto si consolida come riferimento nei servizi per il terzo settore oltre che per le aziende del settore commercio, turismo e servizi» le parole del direttore provinciale Andrea Biondi «per questo motivo e per rispondere ai quesiti dei nostri associati del mondo no profit, abbiamo organizzato un webinar sul regime Iva in vigore da gennaio 2025, salvo proroghe dell'ultimo minuto, a cura di Elena Insabato, commercialista della società di servizi Confesercenti Grosseto».

Per approfondire più dettagliatamente il contenuto di quanto disciplinato dal decreto legge, e tutte le novità che ne conseguono, Confesercenti Grosseto organizza per martedì 3 dicembre alle ore 17 un webinar.

Per partecipare è necessario richiedere il link inviando una email al seguente indirizzo confgrosseto@confesercenti.gr.it