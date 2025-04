Istituzioni: Mazzeo, complimenti a Maria Antonietta Gulino nuova presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi

Il presidente del Consiglio regionale: “Un grande risultato che conferma quanto di buono fatto in questi anni come presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. Fondamentale il suo contributo per l’approvazione della legge regionale sull’introduzione dello psicologo di base”

Firenze – Maria Antonietta Gulino è la nuova presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Confermata solo due mesi fa alla presidenza dell’Ordine degli Psicologi della Toscana la dottoressa Gulino è la prima donna eletta alla guida dall'organo nazionale di rappresentanza della professione psicologica in Italia. “Un grande risultato – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - che conferma quanto di buono Maria Antonietta Gulino ha fatto in questi anni come presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. A lei vanno le congratulazioni mie e di tutta l’Assemblea legislativa e il ringraziamento per il percorso fatto insieme, che l’ha vista impegnata nella legge regionale sull’introduzione dello psicologo di base, un’iniziativa di civiltà che va incontro ai nuovi bisogni delle famiglie toscane”.

“Siamo in un momento cruciale – ha concluso il presidente Mazzeo - caratterizzato da una crescente domanda di servizi psicologici e da nuove sfide legate al riconoscimento del ruolo degli psicologi nel sistema sanitario e sociale. Siamo sicuri che Maria Antonietta Gulino, come ha già fatto in Toscana, lavorerà per portare sempre di più all'attenzione dei cittadini e delle istituzioni l'importanza del benessere psicologico, attraverso iniziative come l'introduzione strutturale dello psicologo di base a livello nazionale, indispensabile per garantire un livello di assistenza adeguato e accessibile a tutte le persone che ne hanno necessità".