Papa francesco: Coldiretti Toscana, le sirene dei pescherecci suonano per il Santo Padre

L’omaggio dei pescatori nel giorno dei funerali (Foto cover Franco Ferretti).

Firenze: Le sirene dei pescherecci della marineria toscana hanno reso omaggio a Papa Francesco. Le sirene dei pescatori hanno riecheggiato contemporaneamente dei porti della regione, da Porto Santo Stefano a Viareggio, per manifestare il cordoglio ed il dolore di un settore a cui il Santo Padre ha sempre dimostrato profonda vicinanza riconoscendo nei pescatori italiani non solo il valore professionale, ma anche quello umano e ambientale. A renderlo noto è Coldiretti Toscana.

In numerose occasioni pubbliche, interviste e udienze, il Pontefice ha sottolineato il ruolo essenziale delle marinerie nella salvaguardia del mare e nella custodia delle tradizioni locali. Un impegno che lo stesso Papa Francesco ha ribadito anche nell’ultimo incontro con i rappresentanti del settore, lo scorso 23 novembre 2024, affermando: “Siete custodi del mare, esempio di solidarietà e visione per il futuro”. Era stata questa l’ultima occasione in cui una delegazione di pescatori toscani aveva incontrato a Roma in audizione privata il Santo Padre.