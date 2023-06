Istituzioni: in Consiglio un minuto di silenzio per ricordare Francesco Nuti

Lo ha proposto il presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo.



Firenze: Dopo il ricordo per Silvio Berlusconi, il Consiglio regionale, sempre su proposta del presidente Antonio Mazzeo, ha osservato un minuto di silenzio per commemorare la figura di Francesco Nuti, regista e attore pratese anch’egli scomparso nella giornata di ieri all’età di 68 anni.



“Ieri è scomparso anche un grande toscano, apprezzato e stimato da tutti noi: Francesco Nuti. Alla sua famiglia e a sua figlia Ginevra mando l'abbraccio di tutta la Toscana e il cordoglio dell'assemblea legislativo”, ha detto in aula il presidente Mazzeo. “Lo scorso 24 marzo – ha aggiunto - il teatro della Compagnia aveva ospitato una bellissima serata in suo onore a 40 anni dall'uscita di ‘Io Chiara e lo Scuro’ ed era stato annunciato che gli sarebbe stato consegnato il premio alla Carriera per la 63ma edizione del Globo d'Oro”.

“Dato il suo legame inscindibile con la Toscana – ha concluso Mazzeo – “mi piacerebbe, anche insieme alla commissione Cultura e all'Ufficio di Presidenza, trovare un modo per poterlo ricordare come Consiglio Regionale. Se lo merita per aver portato il nome della Toscana in alto nel mondo”.