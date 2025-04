Salute Massaggio neonatale: un nuovo servizio delle Farmacie Comunali di Grosseto per i neogenitori 29 aprile 2025

Grosseto: Le Farmacie Comunali Riunite di Grosseto hanno attivato un nuovo servizio pensato per accompagnare i neogenitori nei primi mesi di vita del loro bambino: corsi individuali di massaggio neonatale condotti da una docente autorizzata da Formazione Italiana Massaggi e dalla World Spa Organization, due realtà di riferimento nel panorama formativo nazionale e internazionale. Il massaggio neonatale è molto più di una semplice tecnica: è uno strumento di relazione profonda che favorisce il rilassamento del neonato, migliora la qualità del sonno, aiuta nella gestione di piccoli disturbi e rafforza il legame affettivo con mamma e papà. I corsi saranno svolti in formula individuale, così da garantire un’esperienza su misura, intima e serena, per ogni famiglia. «Con questo progetto vogliamo prenderci cura non solo dei più piccoli, ma anche dei loro genitori, offrendo loro uno spazio di ascolto, apprendimento e relazione – dichiara Simona Laing, direttrice delle Farmacie Comunali di Grosseto –. Il massaggio neonatale è un vero e proprio linguaggio d’amore che aiuta a costruire fiducia e vicinanza, fin dai primi giorni di vita». I corsi si terranno presso le sedi delle Farmacie Comunali di Grosseto e saranno disponibili su prenotazione, con date e orari flessibili per andare incontro alle esigenze di ciascuna famiglia.

