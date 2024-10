Istituto Tecnologico Superiore Eccellenza Agroalimentare Toscana

OPEN DAY, 11 ottobre, ore 17:00 – Grosseto, Sede Its Eat Academy, via Giordania 227



Grosseto: Agroalimentare: carriere smart e ben retribuite coi percorsi formativi biennali della Fondazione Its-Eat Academy. Iscrizione al corso in “food marketing & export management” scadono il 15 settembre. Le selezioni per l’accesso si terranno il 17

Venerdì 11 ottobre - a partire dalle 17:00 presso la sede della Fondazione Its Eat Academy in via Giordania 227, a Grosseto – si svolgerà l'open day per studenti e famiglie interessate ad avere informazioni approfondite sul percorso formativo per diventare tecnico/a in “food marketing & export management”, che si svolge presso la sede di Grosseto. Oltre che sugli altri percorsi che si svolgono nelle sedi di Pisa e Firenze: Agrifuture 5.0., Agritech and bio innovation, Enofood experience management, Assistant store manager, Wine manager).

All’incontro parteciperanno la direttrice della Fondazione Its Eat Academy, Paola Parmeggiani, la professoressa e orientatrice Roberta Cavallini, l’azienda “Beeco Srl” (api cooperative), che sviluppa prodotti e soluzioni green on demand per imprese agroalimentari e agroindustriali, ed Eleonora Capecchi, ex studentessa di Its Eat Academy, che veste di testimonial racconterà la sua esperienza di studente e quella successiva con il suo ingresso immediato nel mondo del lavoro.

«In cinque anni di attività - dichiara il presidente della Fondazione Its-Eat Academy, Fabrizio Tistarelli - abbiamo diplomato 270 giovani che poi si sono inseriti nel mondo del lavoro con grande facilità, occupando ruoli dirigenti e di quadri intermedi particolarmente ricercati dalle aziende. D’altra parte, che fra le professioni del futuro ci siano quelle del comparto agroalimentare lo testimonia la crescita continua del fatturato dei prodotti made in Italy: 200 miliardi di euro nel 2023, secondo la recente indagine Censis-Federalimentare, 64 dei quali generati dall'export».

Gli studenti interessati a partecipare a questo percorso formativo della Fondazione Its Eat Academy, fra l'altro, hanno la possibilità di accedere a borse di studio gratuite dai 2.500 ai 6.000 all'anno.

«Il nostro punto di forza - sottolinea la direttrice di Fondazione Its Eat Academy, Paola Parmeggiani – è il rapporto di osmosi continua con il mondo della produzione, che consente ai nostri studenti di fare una full immersion nella logica aziendale. Con un approccio “problem solving” che li mette in condizione di dare risposte duttili rispetto agli obiettivi aziendali, reagendo con prontezza a difficoltà o cambi di scenario tipici del mondo del lavoro. Non a caso il 70% dei nostri docenti sono professionisti che collaborano in vari ruoli con le aziende agroalimentari e agroindustriali toscane, oppure sono imprenditori o dipendenti di imprese del comparto. Questo ci consente di aggiornare continuamente i nostri moduli didattici e laboratoriali, come ad esempio il laboratorio di marketing digitale e neuromarketing, o quello di realtà virtuale. Adeguandoli in progress ai cambiamenti che si verificano nei cicli produttivi e sul mercato. Un “plus” in termini di aggiornamento professionale che consente ai nostri diplomati di trovare lavoro molto velocemente una volta concluso il ciclo formativo. Spesso individuati dalle aziende già in fase di stage, e comunque con una finalizzazione lavorativa che nel 90% dei casi avviene entro 12 mesi dal diploma».

Per avere informazioni e candidarsi alle prove di ammissione ai corsi è possibile consultare il sito Internet della Fondazione Eat https://fondazione-eat.it, oppure telefonare al 333-1328663 – 342-8632392 – 0564-1791224, recarsi alla sede di via Giordania 229 a Grosseto, o scrivere a info@fondazione-eat.it.