annuncio Finanza Isola del Giglio, conclusi i lavori su via dell'Allume 24 giugno 2022

24 giugno 2022 130

130

Redazione Ortelli: "Investiti 1,2 milioni per collegare Campese all'area Pip". Un lavoro atteso da anni che ha dovuto fare i conti con norme, vincoli e tutele tipiche di un luogo di pregio come il Giglio.

Isola del Giglio: “Un'opera attesa dai gigliesi che giunge a compimento". Con soddisfazione il Sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli annuncia la fine dei lavori della strada comunale di via dell'Allume. "Si tratta di un tratto di strada di circa 800 metri - afferma il primo cittadino - che collega il centro abitato di Campese con l'area Pip, dove attualmente sorge il deposito di Autolinee Toscane". Un investimento importante realizzato grazie al Dupim, il documento unico di programmazione per le Isole Minori. "L'opera - spiega Ortelli - è costata un milione e 200mila euro ed è stata finanziata dal Fondo per lo sviluppo delle Isole Minori. Molte sono state le prescrizioni da rispettare, sia sul piano ambientale che paesaggistico, e abbiamo cercato la soluzione meno impattante con lo strato bituminoso di colore chiaro. Nel progetto siamo riusciti ad intervenire nella maniera migliore così come indicato dalla Soprintendenza di Siena con le pietre del rivestimento murate a mano sui muretti laterali senza l’utilizzo del prefabbricato. Altra questione è stata concordata con il Genio Civile della Regione per una migliore regolazione idraulica di certi passaggi lungo la strada. La sistemazione di via dell'Allume, prima un dissestato tratto stradale, è un'opera necessaria che giunge a compimento e che diventa determinante per lo sviluppo dell’area Pip. Preme a me ringraziare il decisivo apporto del vice sindaco Cosimo Riccardo Pini che è stato determinante in alcuni momenti critici dei lavori". L'inaugurazione è prevista per martedì 28 giugno alle ore 12:00. "Si tratta di un momento importante per l'Isola del Giglio - conclude Ortelli - che intendiamo celebrare ufficialmente insieme ai nostri concittadini".

annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Finanza Isola del Giglio, conclusi i lavori su via dell'Allume Isola del Giglio, conclusi i lavori su via dell'Allume 2022-06-24T09:36:00+02:00 333 it Isola del Giglio, conclusi i lavori su via dell'Allume. Ortelli: "Investiti 1,2 milioni per collegare Campese all'area Pip". Un lavoro atteso da anni che ha dovuto fare i conti con norme, vincoli e tutele tipiche di un luogo di pregio come il Giglio. PT2M /media/images/Ortelli-via-dell-Allume.jpg /media/images/thumbs/x600-Ortelli-via-dell-Allume.jpg Maremma News