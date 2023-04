Irene Blundo presenta “Giallo Antartide”

Venerdì 12 maggio ore 18:00 presso Museo di Storia Naturale di Grosseto.

Grosseto: Giornalista e scrittrice, collabora con riviste e web magazine, si occupa di uffici stampa in ambito culturale, Irene Blundo presenta il suo nuovo libro "Giallo Antartide". L'appuntamento è per Venerdì 12 maggio ore 18:00 presso Museo di Storia Naturale di Grosseto. Dialoga con l’autrice Cinzia Petri



Il libro

La biologa italo-americana Kate parte da Washington per una spedizione scientifica in Antartide. Il suo arrivo alla base statunitense Glorysun, un mese dopo tutti gli altri, genera ostilità nei suoi confronti. La protagonista, però, può contare su un'alleata: Ilaria, sua compagna di studi universitari. Ma la loro amicizia sarà messa a repentaglio dalla forte competitività in un ambiente che già crea difficoltà di adattamento a clima estremo, cibi per la maggior parte non freschi, lontananza da casa, assenza di privacy e svaghi. L'unico momento di evasione e relax per Kate è rappresentato dalla lettura. Ma questo piacere è ostacolato in maniera subdola dal capo spedizione, James Osmond. Mentre al Polo Sud si avvicina l'estate australe, a Washington fervono i preparativi per il Natale. Immersi in un paesaggio affascinante, Kate e Osmond attraversano emozioni che scardineranno l'ordine delle cose.