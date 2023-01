Invicta ancora una semifinale: ora è il turno dell'Under 16

Grosseto: Le invictagirls Under 16 dopo oltre due ore di gioco battono la FGL Zuma Castelfranco al tiebreak e staccano il pass per le semifinali di categoria.



Le ragazze dei coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli hanno affrontato una delle migliori formazioni del campionato e lo spettacolo al Palamercurio non è di certo mancato. Un 3 a 2 (23-25, 25-11, 22-25, 25-16, 15-11) davvero combattuto: il primo set va alle pisane per qualche errore di troppo delle pardrone di casa nella fase iniziale del gioco, il secondo set se lo aggiudicano le grossetane mostrando tutta la loro forza e con un turno micidiale al servizio di Petrucci. Terzo set approcciato malissimo ma recuperato fino al 23 -22 ma la formazione ospite chiude con freddezza il parziale. Quarto set fotocopia del primo ,lottato punto a punto ma qui viene fuori il carattere delle biamcorosse che chiude il parziale e porta il match al tiebreak. L'ultimo set le maremmane partono forte, il castelfranco prova a controbattere ma la voglia di vincere e il carattere delle invictagirls ha fatto la differenza per chiudere il set e la partita in favore del sodalizio maremmano.

"Oggi è stata una partita dispendiosa sia dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale, questo gruppo ha meritato un posto tra le prime 4 del campionato". Esordiscono così i coach nel postpartita. "Tutte le ragazze soso state fondamentali, Bosi e Rolando sono in stato di grazia, Alfieri e Ambrosecchio hanno giocato una partita meno appariscente ma molto di sostanza, i liberi Cappelli e Innocenzii hanno tentuo molto sia in difesa che in ricezione e i centrali Petrucci e Goracci sono stati determinanti in alcune situazioni. La panchina oggi è stato il nostro settimo giocatore che ha incitato le ragazze fino e alla fine. Siamo contenti, mancano ancora due partite alla fine del campionato ma abbiamo la consapevolezza che la forza del gruppo sta proprio nel gioco di squadra."

Settimana leggera per le invictagirls: semifinale con Bellaria Pontedera domenica prossima in casa e mercoledì finale territoriale Under 18 a Livorno.

Rosa Under 16F: Alfieri, Ambrosecchio, Bosi (K), Coratti, Cappelli (L1), Corridori, Innocenzi (L2), Goracci, Geracitano, Pizzatti, Petrucci, Rolando. Primo allenatore Vittoria Ausanio, secondo allenatore Andrea Chiappelli