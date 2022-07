Interventi di igienizzazione nei centri dell’Argentario

Un'operazione che interesserà durante l’estate i due centri argentarini utile per migliorare l'igiene e la pulizia delle strade è quella avviata dal Comune di Monte Argentario in collaborazione con la ditta NikArt srl, azienda locale che si occupa di riqualificazione urbana e monumentale attraverso lavaggi idrodinamici a caldo/vapore.



Monte Argentario: Un accordo studiato per mantenere il decoro nelle zone più esposte e vissute del Promontorio con un piano di interventi che prevede le pulizie sulle strade a cadenza settimanale fino alla metà di settembre. Ogni passaggio prevede la sanigienizzazione delle superfici con la rimozione delle deiezioni animali con l’applicazione di un prodotto biotecnologico per la neutralizzazione degli odori. Questo prodotto non si limita a coprire gli odori, ma li incapsula scomponendoli in modo da offrire un trattamento testato, innovativo, efficace e di lunga durata.





Un primo intervento è già stato effettuato con lavaggio a caldo di igienizzazione a Porto Ercole in Via Campagnatico, V.le Caravaggio, Via Fosso delle Buche, Lungomare A.Doria , Via San Sebastiano, Via Italia, Piazza Roma, Piazza Santa Barbara e Piazza Indipendenza ed a Porto Santo Stefano in Via Roma, Via Marconi, Via Baschieri, Lungomare dei Navigatori, Piazzale dei Rioni, Via del Molo, Corso Umberto, Via Barellai (zona negozi) .

Per le prossime settimane i passaggi saranno nei giorni di mercoledì a Porto Ercole e di giovedì a Porto S.Stefano intorno alle ore 6 di mattina.