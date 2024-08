Interruzione energia elettrica, Comune adotta misure a tutela interessi e diritti della collettività

Monte Argentario: La giunta comunale di Monte Argentario questa mattina, a seguito della grave situazione derivante dall’interruzione dell’energia elettrica verificatasi nei giorni di Ferragosto sul territorio comunale ha deciso di procedere, al fine di tutelare l’interesse dell’Amministrazione comunale per il danno all’immagine subito e per offrire ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio un supporto per la tutela dei loro interessi e diritti. E’ stata così adottata la deliberazione n. 163/2024 con oggetto “Interruzione energia elettrica 14-16 agosto 2024 - atto di indirizzo per supporto per la tutela degli interessi e diritti di cittadini e imprese operanti sul territorio comunale”.



Il territorio comunale, come è noto, è stato colpito da numerosi sbalzi di tensione e guasti generalizzati su tutta la linea elettrica che hanno comportato gravi nocumenti ai cittadini e a tutte le attività commerciali, in particolare dalle ore 15,00 del 14 agosto con interruzioni di corrente diffuse su tutto il centro abitato di Porto Ercole e, dalla mattina del 15 agosto, il guasto alla rete elettrica si è diffuso su tutto il Promontorio e solo poche utenze sono rimaste indenni. Le situazioni più difficili hanno riguardato tutto l’abitato di Porto Ercole, l’abitato del Pozzarello e tutto il centro abitato del Valle del centro storico di Porto S.Stefano e zone limitrofe al paese.

Attualmente la situazione di criticità è stata parzialmente risolta con l’utilizzo di numerose power station o generatori di energia per dare corrente sulla media e bassa tensione, ma numerosi cittadini e attività commerciali continuano a comunicare disservizi diffusi, per questo l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune resterà aperto per tutta la giornata del 16 agosto per raccogliere ogni segnalazione. A Porto Ercole presso la Delegazione comunale dalle 14 e fino alla sera è attivo un presidio di protezione civile a cura de La Racchetta per assistere i cittadini in difficoltà.

Un’interruzione così prolungata nel tempo ha costretto e sta costringendo le attività commerciali ad interrompere l’esercizio con conseguenti perdite e mancati guadagni ingenti, anche in considerazione delle festività estive in cui c’è il tradizionale picco turistico. L’amministrazione comunale affiderà incarichi legali affinché si intraprendano tutte le azioni necessarie per supportare cittadini ed imprese ad affrontare questo difficile momento. Nei prossimi giorni saranno forniti maggiori dettagli sul percorso da seguire per richiedere i relativi risarcimenti.