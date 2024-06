Insediamento del nuovo Consiglio Comunale e giuramento del Sindaco a Roccastrada

La seduta si terrà all’aperto in concomitanza con la conclusione degli eventi di commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione di Roccastrada



Roccastrada: Domenica 23 giugno si concluderanno gli eventi legati alla commemorazione dell’80° Anniversario della Liberazione di Roccastrada che hanno previsto un ricco calendario di iniziative organizzate su tutto il territorio comunale da Comune di Roccastrada, ISGREC e ANPI Sezione di Roccastrada, con la collaborazione di numerose associazioni locali.





Nella stessa giornata è convocata la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale formatosi a seguito delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno scorsi con il conseguente giuramento del Sindaco Francesco Limatola, riconfermato per il terzo mandato.

Questo il programma della giornata:

- ore 18,00 Piazza Don Bailo seduta solenne di insediamento del nuovo Consiglio Comunale

- ore 19,15 Piazza XXV Aprile celebrazione dell'80° della Liberazione

- ore 21,30 Parco del Chiusone festa finale in musica

“Desidero ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi legati alla commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione di Roccastrada - queste le parole del Sindaco Francesco Limatola - ed al contempo approfitto per invitarle domenica prossima alla giornata conclusiva degli eventi, nonché alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale durante il quale sarà previsto il giuramento del sindaco” .

Come è formato il nuovo Consiglio Comunale: con 2173 voti pari al 52,34% dei consensi, Francesco Limatola con la sua lista “Francesco Limatola sindaco di Roccastrada" è stato eletto nuovamente sindaco e potrà avviare così il suo terzo mandato.

Alla lista "Centrodestra per Roccastrada" sono andati 1630 voti per una percentuale del 39,26%, mentre alla terza lista "Roccastrada Progressista" 349 voti pari al 8,41%.

Alla luce di questo risultato, il Consiglio Comunale che si insedierà, sarà composto per quanto riguarda la maggioranza, da 8 consiglieri della lista che sostiene il Sindaco Limatola, mentre per quanto riguarda la minoranza, 4 saranno i consiglieri in quota alla lista “Centrodestra per Roccastrada"; non siederà sugli scranni del Consiglio Comunale nessun rappresentante della lista "Roccastrada Progressista" capeggiata da Mario Gambassi.

Questa la composizione del nuovo Consiglio Comunale:

Lista “Francesco Limatola Sindaco di Roccastrada”:

Elena Menghini – 37 anni di Sticciano

Emiliano Rabazzi - 44 anni di Ribolla

Stefania Pacciani – 56 anni di Roccastrada

Federico Accarigi - 35 anni di Roccastrada

Marcella Fiorenti – 53 anni di Roccatederighi

Pierpaolo Bertolini – 46 anni di Roccatederighi

Alessandra Bicchi – 52 anni di Piloni

Dario Bartalucci – 37 anni di Sticciano

Lista “Centrodestra per Roccastrada":

Alessio Caporali - 45 anni di Sassofortino

Giudi Parrini - 45 anni di Roccatederighi

Franca Gramola - 45 anni di Ribolla

Roberto Bocci - 50 anni di Sassofortino

L’insediamento formale del Sindaco Francesco Limatola è avvenuto nel pomeriggio di Lunedi 10 giugno con l' approvazione del verbale dell’Ufficio elettorale preposto alla proclamazione dei risultati.