Innovazione didattica: arriva il seminario su sostenibilità e intelligenza artificiale

Grosseto: L'Istituto Comprensivo Grosseto 4 si conferma all'avanguardia nell'innovazione didattica. Il prossimo 6 settembre, sotto la guida della dirigente Anna Maria Carbone e con il prezioso supporto del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, dottor Gabriele Marini, la struttura ospiterà un seminario dedicato alla sostenibilità e all'intelligenza artificiale.



L'evento, organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale, si propone di fornire ai docenti gli strumenti necessari per integrare le nuove tecnologie nell'insegnamento e sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali.

Il seminario offrirà inoltre agli insegnanti l'opportunità di approfondire le potenzialità dell'intelligenza artificiale applicata alla didattica, con un focus particolare sulle tematiche ambientali. Verranno presentate esperienze concrete di scuole che hanno già adottato queste innovative metodologie, e i docenti potranno sperimentare in prima persona l'utilizzo di piattaforme e-governance per l'analisi delle criticità ambientali e la progettazione di azioni di miglioramento. Gli assessori coinvolti, Angela Amante, Riccardo Ginanneschi ed Erika Vanelli esprimono grande entusiasmo per il progetto . “La collaborazione tra scuola e amministrazione rappresenta un passo fondamentale per rendere Grosseto una città all'avanguardia nell'educazione e nella sostenibilità”.

Viva soddisfazione anche dal primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna che commenta: “Sono orgoglioso di vedere la nostra città impegnata in un progetto di grande rilevanza. Il fatto che Grosseto si impegni nell'innovare l'insegnamento testimonia la volontà di volere offrire ai nostri ragazzi strumenti concreti per diventare cittadini responsabili e preparati".