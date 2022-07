Inizio saldi, frati San Francesco animeranno momento di preghiera

Grosseto: Stasera in occasione dell'apertura serale dei negozi del centro storico per l'inizio dei saldi i frati della Parrocchia San Francesco, Grosseto animeranno un momento di #preghiera nella chiesa di San Pietro

Le persone potranno entrare in chiesa scrivendo una preghiera e accendendo un lumino, accompagnati da canti e letture. “E' un momento suggestivo - dicono i frati - che permette anche a coloro che non vanno in chiesa di fermarsi un momento a pregare, in uno spazio accogliente. Siete tutti invitati per un breve passaggio”