Attualità Iniziativa in favore dell’Enpa di Acquapendente 28 gennaio 2023

Redazione Acquapendente: Iniziativa griffata Sara Antoniella in favore dell’Enpa di Acquapendente. La consulente e rivenditrice di libri per bambini della casa Editrice Gaby Books, ha deciso di regalare parte dei suoi proventi alla Sezione aquesiana impegnata nella salvaguardia degli animali. La promozione partirà da Mercoledì 1 Febbraio. Seguici





