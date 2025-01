Inizia il Carnevale Follonichese

Al via la 58° edizione del Carnevale di Follonica. La kermesse inizierà sabato 1 febbraio e proseguirà nelle giornate del 2, 9, 16 e 22 febbraio

Follonica: Finalmente ci siamo, tutto è pronto per il via della 58a edizione del Carnevale di Follonica che inizierà ufficialmente sabato pomeriggio 1° febbraio con il tradizionale arrivo di Re Carnevale che aprirà il mese di sfilate e iniziative collaterali.

L’appuntamento con il sovrano del buonumore è fissato per le ore 16,30 di fronte al Comune di Follonica, dove il carro che ospiterà Re Carnevale e allestito dall’Associazione Reginette Follonica presieduta da Lorena Ceccarelli, da Osvaldo Saragosa e da Rita Aloisi partirà per la tradizionale sfilata assieme alle reginette dei rioni. Il carro percorrerà via Bicocchi, via Albereta e arriverà in piazza Guerrazzi in riva al mare, dove verrà issata la bandiera del Carnevale di Follonica alla presenza della filarmonica G. Puccini, appuntamento che definirà ufficialmente l’inizio del Carnevale 2025. Dopo l’alzabandiera, il carro con re e reginette tornerà in via Albereta, percorrerà via Parri per raggiungere piazza Sivieri dove verranno presentate le miss. Successivamente il sindaco Matteo Buoncristiani saluterà il nuovo sovrano del buonumore e consegnerà virtualmente le chiavi della città a Re Carnevale, chiudendo il pomeriggio con il tradizionale discorso di insediamento. E sarà quello il momento in cui si scoprirà ufficialmente quale personaggio rappresenterà la kermesse in maschera per il mese di festeggiamenti.

Domenica 2 febbraio sarà la volta della prima attesissima uscita di carri e mascherate, che prenderà il via come da tradizione alle ore 14,30 nel circuito allestito sul lungomare Carducci, via Albereta, via Bicocchi e via Gorizia. Tre ore di spettacolo e divertimento durante le quali gli otto rioni follonichesi presenteranno al pubblico le loro opere, le loro mascherate e le loro reginette. Il circuito verrà chiuso al traffico alle ore 11 e subito dopo apriranno le biglietterie. Per chi arriva da fuori città sono disponibili i parcheggi alla Coop in via Leopardi, alla Pam in via Massetana e il parcheggio all’interno dell’ex Ilva.

In occasione delle giornate della kermesse, il Sindaco Matteo Buoncristiani, con ordinanza n.29/2025 ha previsto l’apertura al transito e alla sosta su via Eleonora Baldi e nel nuovo parcheggio temporaneo adiacente l’area del mercato settimanale del venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 nelle date del 2, 9, 16 e 22 febbraio 2025.

I pullman organizzati e le gite di gruppo che raggiungeranno Follonica per assistere alle sfilate potranno effettuare la fermata per far scendere gli spettatori in via Golino, da dove sarà possibile arrivare all’ingresso al circuito situato in via Bicocchi.

Per le persone con disabilità sarà a disposizione una zona riservata, in via Albereta di fronte alla pizzeria Ballerini, per consentire loro di partecipare alle sfilate senza essere in mezzo alla folla. Per informazioni, scrivere una mail a carnevaledifollonica@gmail.com.

Il biglietto per assistere alle singole sfilate per le domeniche 2, 9 e 16 febbraio (inizio sfilata alle 14,30) e per sabato 22 febbraio (inizio sfilata ore 16,45 con premiazione e spettacolo di fuochi artificiali) avrà un costo di 7 euro, invariato rispetto agli anni passati.

La novità di quest’anno è che il ticket darà accesso a numerose agevolazioni e convenzioni. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.carnevaledifollonica.it nel quale sarà anche possibile effettuare l’acquisto dei biglietti di ingresso on line al prezzo di 8 euro (7 euro più 1 euro di prevendita). Chi acquisterà il biglietto on line, in prevendita, avrà l’ingresso prioritario al circuito.