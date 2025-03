Sport Inizia con una secca sconfitta contro Camaiore il girone di ritorno per l'MD Grosseto 10 marzo 2025

Grosseto: Inizia con una pesante sconfitta in Versilia il girone di ritorno dell’MD Cp Grosseto nel campionato di serie B. I biancorossi, guidati per l’occasione da Emilio Minchella, si sono arresi (13-4) sulla pista della Rotellistica Camaiore, al termine di un incontro senza storia. Grosseto ha sicuramente pagato le pesanti assenze, a cominciare da quella del portiere Mattia Marinoni e quelle di Marco Bianchi (il bomber) e Alessandro Bardini. E pesante che al 5’ Mattia Giabbani ha portato in vantaggio l’MD, ma dopo il pareggio locale, dopo 57 secondi, è iniziata un altro incontro, con Camaiore che ha preso il largo, andando al riposo sul 6-1, prima di segna altre quattro reti nei primi cinque minuti della ripresa e arrivando fino al 12-1 (con sette centri dell’imprendibile Tommaso Tirinnanzi) prima che il Circolo Pattinatori riuscisse a mettere nuovamente in rete la pallina. Nel finale, infatti, prima Bruzzi, poi Perfetti e Montomoli hanno reso meno amara la sconfitta e hanno permesso di conservare il vantaggio negli scontri diretti (l’andata alla Mario Parri si era chiusa 13-3), decisivo in caso di arrivo in parità. I tecnici dovranno adesso cercare di analizzare il perché di questo inatteso ko contro un avversario travolto all’andata e preparare al meglio il confronto interno con il Forte dei Marmi del 22 marzo. Rotellistica Camaiore-MC Cp Grosseto 13-4 ROTELLISTICA CAMAIORE: Iacopi, Barni, Bianchi, Farioli, Giorgi, Caliumi, Casini, Pardini, Tirinnanzi, Canali. All. Francesco Limena. MD GROSSETO: Saletti, Masetti; Bruzzi, Giabbani, Montomoli, Cardi, Giusti, Muntean, Perfetti. All. Emilio Minchella. ARBITRO: Luca Lossi. RETI: nel p.t. 4’49 Giabbani, 5’46 Tirinnanzi, 9’40 Tirinnanzi, 12’52 Tirinnanzi, 13’30 Tirinnanzi, 15’23 Farioli, 18’08 Bianchi; nel s.t. 0’32 Tirinnanzi, 1’48 Tirinnanzi, 2’44 Caliumi, 4’52 Caliumi, 5’33 Caliumi, 7’57 Tirinnanzi, 8’31 Bruzzi, 16’08 Pardini, 18’09 Perfetti, 22’33 Montomoli. Seguici



