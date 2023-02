Infortunio per il portiere degli Under 15 Giovanissimi regionali

Grosseto: U.s. Grosseto 1912 augura una pronta guarigione a Justin Kazacu, portiere della formazione under 15 giovanissimi regionali, che al 5' di gioco nel corso della gara contro La Portuale Livorno, in una uscita bassa al limite dell'area, riceveva un colpo in testa da un giocatore avversario.

Il ragazzo, trasportato in ambulanza all'ospedale, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e dopo il riscontro positivo da parte dei medici è stato tenuto in osservazione solo per motivi precauzionali.