Indicente stradale nei pressi di Gavorrano. Due i feriti

Gavorrano: Oggi, mercoledì 29 giugno alle ore 15,20, sulla SP27 nel comune di Gavorrano, in un incidente stradale, due persone sono rimaste ferite. Prontamente soccorse dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, sono state trasportate successivamente al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto.

Sono un uomo di 20 anni, in codice 1 e una donna sempre 20 anni, in codice 2. E' intervenuta l'automedica di Grosseto, l'ambulanza della Pubblica assistenza di Sassofortino e ambulanza Misericordia di Castiglione della Pescaia. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.