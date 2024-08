Incontro Letterario con Vittorio Grimaldi Martedi 13 agosto ore 19,00

Antica Fattoria La Parrina – località: La Parrina - Orbetello 58015



Orbetello: Vittorio Grimaldi presenta il suo nuovo libro, edito da Castelvecchi, “Hotel Dinesen”. Con lui dialogano Francesca Montinaro, artista e scenografa e Marco Mottolese, giornalista. Ci sono libri che entrano per caso nella vita di un lettore e che, talvolta, danno più di quanto si possa attendere da un incontro casuale. Questo è il caso, per me, di Hotel Dinesen di Vittorio Grimaldi (Castelvecchi Editore). Conoscevo già Grimaldi per aver letto un altro suo romanzo anni fa ma quest’ultima sua fatica sembra averlo portato ad una capacità superiore di gestire i plot che inventa - e che poi tanto inventati non sono - perché Grimaldi non è solo narratore ma anche importantissimo avvocato globale il quale, spesso, “versa” nelle sue storie molte verità che scaturiscono dai tanti anni in cui si è trovato al centro di casi legali, di indagini, di segreti che sono la spezia pregiata con la quale condisce la sua scrittura.

(…) Posso solo aggiungere che la lettura in qualche modo fa viaggiare chi legge e che - nel momento in cui il vero si fonda con la capacità di narrare di Grimaldi - il libro ingrana la marcia più veloce perché davvero si vuole capire come va a finire. Il tutto sullo sfondo di una Roma bellissima ma pericolosa, aggressiva ma suadente che – è evidente- l’autore ama moltissimo.

(dalla recensione di Marco Mottolese su “Il Giornale d’Italia” 27 giugno ).

