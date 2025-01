Incontriamoci nel rosa dei fenicotteri di Orbetello

Orbetello: Sabato 7 dicembre e domenica 8 dello scorso anno, ad Orbetello, sono stati davvero in tanti a partecipare all’iniziativa mirata alla scoperta dell’avifauna lagunare e, la grande partecipazione e il fascino dell’iniziativa ne ha decretato il successo. Ad organizzare l’iniziativa fu l’Ass.ne Occhio in Oasi (in occasione del Feni Day 2024-IX Memorial Fausto Corsi). Domenica 19 gennaio 2025, si tornerà ad ammirare i fenicotteri che punteggiano di rosa la laguna di Orbetello e, l’appuntamento naturalistico-ornitologico di inizio 2025, si è concretizzato grazie all’unione fra la stessa Ass.ne Occhio in Oasi e Incontriamoci di Albinia. L’interessante iniziativa, si avvarrà della presenza di Fabio Cianchi, responsabile di Occhio in Oasi. I più di 5000 esemplari contati nei primi giorni del dicembre 2024, sono, di fatto, già numericamente diminuiti per la consueta dipartita invernale ma l’escursione resta comunque da non perdere perché, permetterà ai partecipanti non solo di ammirare i fenicotteri ma conoscerne i segreti dallo stesso Cianchi nella veste di guida esperta.

Il prossimo mese, sempre secondo lo stesso Cianchi, sarebbe già stato tardi per vederli ancora in così gran numero. Durante l’escursione, tutti i partecipanti potranno avere l’opportunità di leggere gli anelli colorati che cingono le zampe di alcuni esemplari (grazie a potenti binocoli)e la lettura, permetterà di conoscerne gli itinerari e dunque la storia. L’invito, è aperto e gratuito e Incontriamoci che quest’anno compie venticinque anni di attività, ha già fissato l’incontro alle 10,00 di domenica 19 gennaio ,presso l’Ospedale di Orbetello da dove si partirà per l’escursione.