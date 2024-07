Incidenti lavoro, parlamentari PD Toscana: “Vicinanza alla famiglia dell’operaio"

"Inaccettabile morire di lavoro, servono politiche serie e rigorose”

Massa Marittima: “Una nuova morte sul lavoro, l’ennesima di questa strage che non sembra vedere fine. Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operaio di 54 anni tragicamente deceduto in un incidente sul lavoro in un cantiere a Massa Marittima.

È essenziale adottare politiche serie e rigorose, non inefficaci o a metà come quelle che il Governo si ostina a presentare. Servono strumenti e risorse concrete ed efficaci come quelli che abbiamo proposto da tempo con la ‘Carta di Firenze’, il patto tra istituzioni, enti locali, imprese e organizzazioni sindacali e datoriali che possano realmente prevenire morti e incidenti sul lavoro, garantendo a tutte le lavoratrici e i lavoratori di operare in condizioni di massima sicurezza. Non possiamo più assistere a queste tragedie”, così i parlamentari dem eletti in Toscana Emiliano Fossi, Laura Boldrini, Simona Bonafè, Christian Di Sanzo, Silvio Franceschelli, Marco Furfaro, Federico Gianassi, Dario Parrini, Arturo Scotto, Marco Simiani, Ylenia Zambito.