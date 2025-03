Cronaca Incidente sul lavoro, uomo di 48 anni portato alle Scotte con Pegaso in codice 3 18 marzo 2025

Grosseto: Stamattina attorno alle ore 9, un uomo di 48 anni è stato soccorso dal personale sanitario del 118 della Asl toscana sudest per un incidente sul lavoro. Il fatto è accaduto a Grosseto nei pressi della strada delle Squadre. L'uomo del quale non sono state rese note le generalità, è stato trasportato alle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso2 in codice 3. Sul posto sono intervenute l'automedica del 118 di Grosseto e Croce Rossa di Grosseto. Sul posto anche le Forze dell'Ordine, Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) e i Vigili del Fuoco. Seguici



