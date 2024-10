Incidente stradale nei pressi di Gavorrano: uno è grave

Gavorrano: I sanitari del 118 della Asl Toscana sudest è stato attivato stamani alle ore 7,58 Gavorrano, Sp 60, per incidente stradale. Due le persone coinvolte: uomo di 48 anni trasportato a Grosseto in codice 2 da Pegaso 2 e altra persona trasportata in codice minore a Massa Marittima.

Sul posto automedica di Follonica, ambulanza Anpas di Follonica e Roselle, Pegaso 2, forze dell'ordine e vigili del fuoco.