Incidente stradale a Tirli, ferite due donne

Castiglione della Pescaia: Il 118 della Asl Tse è stato attivato alle ore 15,45 in località Tirli di Castiglione della Pescaia per incidente stradale. Coinvolte due auto, ferite due donne di 34 e 54 anni, entrambe portate in codice 2 al Pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto.

Sul posto ambulanze della Croce Rossa di Castiglione e della Misericordia di Grosseto oltre a forze dell’ordine e vigili del fuoco.