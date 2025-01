Fontanelli dell'acqua potabile, Berardi: Dal 2018 a oggi erogati oltre 4 milioni di litri acqua

Orbetello: «Dal 2018 ad oggi nel Comune di Orbetello il servizio di erogazione dell'acqua potabile conta circa 4,8 milioni di litri distribuiti e questo comporta un notevole risparmio per gli utenti e per l'ambiente» a farlo sapere il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi che fa il punto sul servizio e annuncia altre importanti novità, tra cui la prossima realizzazione di un fontanello anche a Polverosa.

«Per quanto riguarda i dati che abbiamo dal 2018 a oggi – sottolinea Berardi – possiamo dire che rispetto alla mole di milioni di litri erogati sono state risparmiate, facendo una media prudenziale, oltre 4,8 milioni di bottiglie di plastica che corrispondono a 33,6 milioni di litri di acqua risparmiata in quanto per la realizzazione di una bottiglia di plastica da un litro si consumano 7 litri di acqua, inoltre sono stati consumati 480mila chilogrammi di Co2 (anidride carbonica) in meno e risparmiati oltre 770mila chilogrammi di petrolio e oltre 480mila euro di costi di smaltimento. Gli utenti, inoltre, hanno risparmiato 860mila euro, facendo una media tra la differenza dei prezzi tra l' acqua acquistata al fontanello e quella acquistata nei negozi».

«Un notevole risparmio per tutti, per gli utenti – dice ancora il consigliere delegato – e per l'ambiente in quanto, solo il dato riguardante l'anidride carbonica - 480mila chilogrammi di Co2 in meno – corrisponde a a oltre 2.800 nuovi alberi. Quello dei fontanelli è un servizio importante e, come dimostrano i dati, molto apprezzato dalla collettività e dai turisti, da chi fa sport, da chi vuole godersi il panorama passeggiando lungo le sponde della Laguna e ha a disposizione dei punti dove potersi dissetare sia gratuitamente che, con un piccolo contributo, anche bevendo acqua fresca o frizzante».

Un servizio in fase di potenziamento con l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del fontanello dell'acqua potabile di Talamone: «Entro fine gennaio – annuncia Berardi – partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo fontanello di Talamone e, grazie a una collaborazione con Acquedotto del Fiora, riusciremo a realizzare un nuovo fontanello anche a Polverosa. Un ottimo risultato che garantisce copertura per la grand parte del territorio comunale e che, non solo rappresenta un risparmio per i cittadini e un vantaggio per l'ambiente, ma garantisce anche un'acqua di qualità».

L'amministrazione comunale di Orbetello, inoltre, ha già investito 10mila euro per abbattere le barriere architettoniche per l'accesso ad alcuni dei fontanelli già esistenti e renderli così pienamente accessibili anche a utenti con ridotte capacità motorie.: «Alcune delle infrastrutture – fanno sapere dall'amministrazione comunale lagunare - presentano impedimenti all’accessibilità da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria per la presenza di barriere architettoniche che consistono in piccoli dislivelli fra i piani strada e i piani calpestabili circostanti i distributori di acqua stessi».

«Per questo il settore manutenzione del settore lavori pubblici del Comune di Orbetello – conclude Berardi - è stato incaricato di procedere alla redazione della progettazione finalizzata all’eliminazione di tali impedimenti: il progetto definitivo approvato prevede l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a marciapiedi e aree pubbliche nei siti delle infrastrutture di distribuzione acqua potabile per cui è stato previsto uno stanziamento di 10mila euro».