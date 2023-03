Incidente: Ciclista investito per strada. Interviene Pegaso 2 che vola alle Scotte

Grosseto: Oggi pomeriggio verso le ore 18:20 in località La Trappola, alle porte della città di Grosseto, un ciclista di 50 anni è stato investito. La dinamica dell'incidente è in corso d'accertamento.

Il ferito, prontamente soccorso dai sanitari del 118, che viste le condizioni di salute hanno optato per il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso 2 presso l'ospedale le Scotte di Siena in codice 2. Al momento non sembrerebbe in pericolo di vita.

immagini di repertorio