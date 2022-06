annuncio Cronaca Incendio di Piombino in bonifica. Bruciati tre ettari di bosco 22 giugno 2022

Redazione notizia aggiornata ore 14:30 Piombino: E’ sotto controllo l’incendio boschivo di Monte Santa Maria a Piombino, dove sono state avviate le attività di bonifica sui 3 ettari di superficie bruciata. Gli elicotteri stanno ancora effettuando sganci, mentre a terra le squadre lavorano per mettere in sicurezza il perimetro dell'area ed evitare la ripartenza di focolai. La Regione Toscana ricorda che è in atto il divieto assoluto di abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale e che è necessario porre massima attenzione nelle operazioni agricole in corso in questi giorni. Piombino: In fiamme dalle 10.30 un ampia porzione di bosco a macchia mediterranea sul Monte Santa Maria nel comune di Piombino. La sala operativa regionale ha attivato immediatamente squadre di volontariato antincendio e operai forestali della Unione Colline Metallifere, che con grande fatica stanno contenendo la propagazione dell’incendio verso le abitazioni della frazione Ghiaccioni. Fiamme molto alte spinte dal vento di mare hanno causato il rapido allargamento del fronte dell’incendio. E’ stato pertanto deciso l’invio di due elicotteri regionali e l'attivazione della procedura del coordinamento assistito che prevede l’impiego di più direttori operazioni e figure specializzate. Squadre dei Vigili del fuoco si occuperanno di presidiare eventuali abitazioni minacciate e garantiranno il rifornimento dei mezzi con le loro autobotti. Ulteriori squadre di volontariato e operai forestali sono in preparazione per lo spegnimento e le operazioni di bonifica che dureranno a lungo, visto il tipo di vegetazione interessata dalle fiamme. (foto di repertorio) annuncio Seguici





