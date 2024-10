Inaugurato il Punto di Facilitazione digitale – PDF di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Dal mese di settembre è attivo presso l'ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto a Castiglione della Pescaia, e nelle frazioni di Punta Ala, Vetulonia, Tirli e Buriano, il Punto di Facilitazione digitale – PDF.



È il progetto Tech&Learn, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito della Missione 1 Componente 1 Misura 1.7.2 del PNRR - “Connessi in buona compagnia 2.0” e gestito dall’impresa sociale grossetana WAV-e in partenariato con il Comune di Castiglione della Pescaia, che ha lo scopo di semplificare ai cittadini l’accesso ai servizi di interazione con la Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un servizio che la Regione Toscana ha inserito nel piano per il sostegno ai cittadini nello sviluppo di competenze digitali di base, contribuendo all’inclusione digitale della popolazione che ha difficoltà ad accedere ai servizi online, in particolare proprio quelli della Pubblica Amministrazione.





«Gestire la propria identità digitale (SPID), navigare in rete, utilizzare i propri servizi bancari, l’App IO o accedere all’Anagrafe della Popolazione Residente: sono alcune delle attività che i nostri concittadini potranno imparare agevolmente grazie ai “facilitatori digitali” presenti nel capoluogo ed in tutte le frazioni fino al 31 dicembre 2025. Potenziare le competenze e l’inclusione digitale dei cittadini – spiega la sindaca Elena Nappi – sono gli obiettivi di questo progetto PNRR che il comune di Castiglione della Pescaia, in partenariato con WAV-e, ha ottenuto partecipando al bando della Regione Toscana. Questo progetto non è solo un’opportunità di aumentare le proprie conoscenze digitali per gli utenti, ma anche un’occasione lavorativa per giovani del territorio che sono stati scelti per diventare i facilitatori, quindi uniamo due esigenze: imparare e lavorare. Voglio ringraziare Valeria che ha portato avanti con tenacia e professionalità il progetto e gli uffici comunali che lo hanno sostenuto fin da subito credendo fortemente nella bontà dei risultati che si potranno raggiungere. Vogliamo una popolazione di abitanti consapevoli e autonomi in ogni azione quotidiana della loro vita ed oggi la cultura digitale è diventata indispensabile».

Il progetto, che mira all'individuazione delle esigenze dei singoli cittadini fornendo loro supporto ed orientamento, permetterà l’erogazione dei servizi fino alla fine del 2025. I facilitatori digitali di WAV-e saranno a disposizione degli utenti per aiutarli nell’accesso a servizi digitali quali SPID, PEC, pagamento di bollettini online e tanto altro.

«Parte del mandato di WAV-e è contrastare lo spaesamento dei cittadini di fronte al cambiamento imposto dalla transizione digitale - commenta Valeria Fabbroni, Presidente di WAV-e - per poter godere delle nuove opportunità e semplificazione che la digitalizzazione offre. Per tutti».





Gli sportelli di Facilitazione digitale sono aperti presso l'ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto a Castiglione della Pescaia il lunedì e martedì dalle 9:00 alle 14:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00; alla delegazione del Gualdo a Punta Ala il lunedì dalle 10:00 alle 12:00; presso il Museo Civico Archeologico di Vetulonia il martedì dalle 10:00 alle 12:00; alla Scuola elementare di Tirli in via del Poggiolo il mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00; presso il Circolo sociale ricreativo di Buriano in via del Corso il venerdì dalle 10:00 alle 12:00.

Per info: 375 91 28 360