Attualità Inaugurati i nuovi uffici di Cna a Massa Marittima. Tanti servizi per cittadini e imprese 21 settembre 2024

21 settembre 2024 216

216 Stampa

Redazione

Si trova su corso Diaz la nuova sede territoriale dell’associazione degli artigiani. Tanti servizi per cittadini e imprese tutti i giorni.

Massa Marittima: Taglio del nastro nel pomeriggio di venerdì 20 settembre per i nuovi uffici territoriali di Cna a Massa Marittima. L’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa ha inaugurato una nuova sede, più moderna e funzionale, in corso Diaz 29/31, nel cuore della città del Balestro. Presenti all’inaugurazione, oltre a molti artigiani associati e ai dirigenti di Cna Grosseto, il sindaco Irene Marconi, il vicesindaco Maurizio Giovannetti, l'assessore Grazia Gucci, il presidente di Cna Grosseto Riccardo Breda, il direttore Anna Rita Bramerini, Andrea Tafi, delegato di Cna per Massa Marittima e Barbara Grandi, responsabile della sede locale. "La scelta della nostra associazione di restare sui territorio e, come in questo caso, di potenziare la nostra presenza - commenta il presidente Riccardo Breda - è in controtendenza rispetto alle decisioni che prendono molti soggetti pubblici e privati. Ma crediamo che sia fondamentale avere suo territori luoghi che siano punti di riferimento, dove sia possibile confrontarsi e ricevere servizi, prestazioni e risposte alle esigenze degli artigiani e dei cittadini". Nei nuovi uffici, che sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.30, associati e cittadini potranno trovare molti servizi: dalla consulenza d’impresa a quella fiscale e tributaria, senza dimenticare le prestazioni del Patronato Epasa Itaco. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0566 904023 o visita il sito www.cnagrosseto.it

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Inaugurati i nuovi uffici di Cna a Massa Marittima. Tanti servizi per cittadini e imprese Inaugurati i nuovi uffici di Cna a Massa Marittima. Tanti servizi per cittadini e imprese 2024-09-21T08:21:00+02:00 280 it Inaugurati i nuovi uffici di Cna a Massa Marittima. Si trova su corso Diaz la nuova sede territoriale dell’associazione degli artigiani. Tanti servizi per cittadini e imprese tutti i giorni. PT1M /media/images/InaugurazioneSedeMassaCna.jpg /media/images/thumbs/x600-InaugurazioneSedeMassaCna.jpg Maremma News Massa Marittima, Sat, 21 Sep 2024 08:21:00 GMT