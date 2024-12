Inaugurata una panchina bianca per la Giornata internazionale delle persone con disabilità

Grosseto: In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Consulta comunale e il Garante per le disabilità, ha inaugurato una panchina bianca nel parco Signori, in via Leoncavallo. L’iniziativa è un simbolo forte di inclusione, uguaglianza e accessibilità, con l’intento di sensibilizzare la comunità sul valore della diversità e sull’importanza di abbattere le barriere fisiche, culturali e sociali. La panchina è accompagnata da un messaggio forte e chiaro, che viene racchiuso in una targa con su scritto: “Ognuno è diverso, ed è proprio questa la nostra vera forza”.

“L’iniziativa vuole sensibilizzare la comunità su temi fondamentali come il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, la promozione dell’autonomia e il superamento di ogni forma di discriminazione. La panchina bianca è un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico: un invito a riflettere sul nostro impegno quotidiano per una società più inclusiva – dichiarano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori Vazzano e Ginanneschi -. Oggi più che mai è fondamentale che ciascuno di noi si faccia carico di abbattere le barriere che limitano l’accesso a molteplici opportunità per le persone con disabilità. Ogni passo verso l’inclusione è un passo verso una comunità più giusta e più unita”.

Valentina Corsetti, presidente della Consulta comunale e Diego Montani, Garante per le disabilità sottolineano l’importanza di un impegno continuo e quotidiano: “La disabilità non deve mai essere vista come una limitazione al valore o al contributo che una persona può offrire – affermano -. Dobbiamo ricordare che dietro ogni disabilità c’è una persona, con sogni e ambizioni. Il nostro compito è garantire che questo potenziale possa esprimersi pienamente, senza ostacoli. Ogni passo fatto in direzione dell’inclusione e dell’accessibilità è una vittoria per l’intera società, che arricchisce la nostra comunità con il suo valore umano, culturale e sociale”.

(Nella foto da sinistra a destra: Luca Vitale, Maria Chiara Vazzano, Klaudio Viska, Valentina Corsetti, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Riccardo Ginanneschi, Diego Montani, Alessandro Manzo)